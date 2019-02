Roscosmos propone ai turisti spaziali di fare lo stesso volo di Gagarin

Ha spiegato che questo ridurrebbe la preparazione per il volo.

Per la prima volta in dieci anni, Roscosmos e la società americana Space Adventures hanno firmato un contratto per il volo di due turisti spaziali alla Stazione Spaziale Internazionale. L'evento dovrebbe aver luogo prima della fine del 2021.

Il cosmonauta sovietico Yuri Gagarin è stato il primo uomo ad andare nello spazio. Il 12 aprile 1961 decollò da Baikonur e, dopo 108 minuti, atterrò con successo nella regione di Saratov.