USA inviano cacciatorpediniere nel Mar Nero

Gli Stati Uniti hanno inviato nel Mar Nero il cacciatorpediniere Donald Cook per la seconda volta dall’inizio dell’anno, comunica il sito della 6° flotta degli USA.

"Ogni visita qui ci dà una possibilità unica di cooperazione con i nostri alleati marittimi", ha dichiarato il comandante della nave Matthew Powell.

Il rapporto rileva che il viaggio del cacciatorpediniere rafforzerà la stabilità nella regione. Inoltre, il Donald Cook svolgerà manovre congiunte con le navi degli alleati e dei partner della NATO nella regione.

© AFP 2018 / DANIEL MIHAILESCU Navi russe controllano cacciatorpediniere americano in Mar Nero

Questo è il secondo viaggio del cacciatorpediniere americano sul Mar Nero dall'inizio dell'anno. A gennaio, il Donald Cook è entrato nel porto di Batumi. L'equipaggio del cacciatorpediniere ha preso parte anche a esercitazioni con due navi della guardia costiera della Georgia.

L'ultimo viaggio del Donald Cook ha causato una forte reazione negativa in Russia. Il senatore Alexey Pushkov ha detto che queste manovre non sono legate alla sicurezza e hanno consigliato agli Stati Uniti "di stare lontano dalle nostre coste". Il Deputato della Duma di stato della Crimea, Mikhail Sheremet ha anche osservato che Washington ha iniziato a mettere a dura prova la calma e la pazienza della Russia. Ha aggiunto che la politica aggressiva degli Stati Uniti non potrà continuare indefinitamente.