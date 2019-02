Sui social sostengono il capo di RIA Novosti Ukraina Kirill Vyshinsky

Vyshinsky è stato arrestato a Kiev il 15 maggio 2018. È stato accusato di sostenere le repubbliche autoproclamate del Donbass e di alto tradimento.

Due giorni dopo, la corte di Kherson ha arrestato un giornalista. Attualmente l'arresto è stato prolungato fino all'8 aprile. Il presidente russo Vladimir Putin ha definito la situazione senza precedenti e ha sottolineato che le accuse contro Vyshinsky sono legate alle sue attività giornalistiche.

Martedì 19 febbraio, il giornalista compie 52 anni. Ha scritto una lettera per il suo compleanno in cui ha ricordato ancora una volta che le accuse mosse contro di lui sono assurde (la prova del suo "tradimento" è stata confutata dagli esperti dei servizi di sicurezza ucraini) e il suo caso è un pretesto per "isteria antirussa" e un modo per censurare i media.

Сегодня день рождения сидящего в украинской тюрьме Кирилла Вышинского. Держись, брат! pic.twitter.com/s0RpwGbBsM — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 19 февраля 2019 г.

​"Oggi è il compleanno di Kirill Vyshinsky! Il nostro collega festeggerà i suoi 52 anni nelle prigioni ucraine. Kirill, che tu abbia la forza di superare tutto questo!" ha scritto su Twitter Evgeny Popov.

​"Caro Kirill, io non ti conosco, non so cosa hai fatto, ma io sono un russo e mi preoccupo per te con tutto il mio cuore. Salute e pazienza per te, la tua famiglia e i tuoi amici! Buon compleanno!" ha scritto su Twitter, Andrei Esenin.