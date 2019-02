Guaidó esorta i militari a far passare gli aiuti umanitari in Venezuela

"Vi chiediamo di ascoltare la voce delle persone, alle persone alle quali, come ben sapete, mancano cibo e medicine, il 23 febbraio. Fate passare gli aiuti umanitari e aprite le porte a un futuro migliore per tutti, il Venezuela conta su di voi!" ha scritto Guaidó su Twitter.

Il capo dell'Assemblea nazionale del Venezuela, Juan Guaido, ha detto in precedenza che il 23 febbraio sarebbe stato il giorno della consegna degli aiuti umanitari in Venezuela. Domenica ha annunciato l'arrivo di tre aerei della US Air Force con aiuti umanitari. Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha precedentemente riferito a Sputnik che fornirà supporto logistico per l'operazione di consegna delle merci fino al confine con il Venezuela.

Ieri il presidente venezuelano, Nicolas Maduro, ha dichiarato che il 20 febbraio la Russia consegnerà 300 tonnellate di aiuti umanitari a Caracas.