Trovato il metodo per prevenire il cancro

I ricercatori dell'Università di Louisville (USA) hanno dimostrato che la molecola SA-4-1BBL è in grado di potenziare l'attività terapeutica dei vaccini antitumorali. Gli studi preclinici sugli animali hanno dimostrato che il metodo funziona per molti tipi di cancro.

La molecola SA-4-1BBL aumenta l'efficienza delle cellule T CD8 + del sistema immunitario, che sono addestrate ad attaccare il tumore.

"La molecola può fornire la risposta immunitaria del corpo anche con rare cellule maligne e può prevenire il cancro prima che si fissi nel corpo", afferma lo scienziato Haval Shirvan.

La terapia funziona anche nel caso in cui un tumore non sia ancora formato, sottolinea Shirvan. Questo è un risultato serio, perché solitamente il sistema immunitario "attiva" l'attività antitumorale solo in risposta al rilevamento di un tumore.

Negli esperimenti sui topi, il team ha applicato la molecola SA-4-1BBL a roditori sani e quindi li ha esposti a cellule tumorali. I topi hanno mostrato una protezione significativa contro lo sviluppo del tumore, con un livello massimo dopo due settimane di terapia. L'effetto complessivo della profilassi del cancro è durato otto settimane.

Gli autori dello studio sostengono che la funzione protettiva della SA-4-1BBL funziona contro tutti i tipi di tumori e, quindi, aumenterà l'efficacia dell'immunoterapia per tutti i tumori trattati con questo metodo.Il team spera di testare l'approccio negli studi clinici in persone con rischi di cancro e in pazienti con lesioni precancerose.

Forse il metodo sarà efficace per l'osteosarcoma. Per questo tipo di cancro, gli scienziati di un'altra università americana hanno sviluppato un metodo di immunoterapia che sostituisce la chemioterapia.