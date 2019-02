L'attivazione genica allevia i sintomi della depressione

Il trattamento agisce come un antidepressivo, ma senza farmaci. Il nuovo approccio è stato testato con successo sui topi e funziona solo per gli uomini.

Gli scienziati dell'Università di Augusta (USA) hanno sconfitto la depressione attraverso l'attivazione diretta del gene SIRT1. E adesso sperano che questo approccio eliminerà i sintomi classici di questo stato: isolamento sociale, mancanza di interessi e aspirazioni.

Gli esperimenti sono stati condotti sui topi e hanno dimostrato il potenziale effetto della terapia per gli uomini affetti da depressioni. Per le donne, questo gene funziona diversamente.Il gene SIRT1 svolge un ruolo importante nel lavoro della connessione sinaptica eccitatoria tra i neuroni. Si è scoperto che tale passività nei neuroni della corteccia prefrontale provoca sintomi di depressione nei topi maschi. E la gravità della depressione è correlata al grado di inattività di quest'area del cervello.

Quando il team ha attivato il gene SIRT1, i topi sono guariti dalla depressione causata dallo stress, indotto sugli animali con l'aiuto di lampi di luce.È interessante notare che la manipolazione del SIRT1 non ha avuto alcun effetto sulle donne. Gli scienziati attribuiscono questo a differenze nella struttura della regione anteriore del cervello.

"I risultati indicano che i farmaci per attivare il SIRT1 e garantire un normale livello di attività delle sinapsi dei neuroni eccitatori possono in futuro diventare una terapia efficace per gli uomini con forme gravi di depressione", ha detto lo scienziato Lu Xin-Yun.

Il team sta attualmente testando potenziali farmaci, tra cui farmaci già approvati che non sono mai stati usati per trattare la depressione, ma che possono influenzare l'attività del gene SIRT1.

Gli autori ritengono che alcune persone potrebbero già essere nate con una determinata variante del gene SIRT1, che le rende suscettibili a disturbi depressivi, anche se si tratta di un fenomeno raro. Molto più spesso, la causa della depressione può essere il russare, vale a dire apnea ostruttiva del sonno. Più di 930 milioni di persone soffrono di apnea e la condizione aumenta significativamente il rischio di depressione.