Russia, inizia la produzione di sistemi di difesa aerea S-400 per l'India

"I nostri addetti alla produzione, compresa la VKO Almaz-Antey, rispetteranno i vincoli contrattuali che saranno adempiti puntualmente", ha detto Manturov.

Egli ha sottolineato che il contratto è molto significativo per entrambi i paesi e dimostra il livello strategico della partnership tra Russia e India.In precedenza, il direttore di Rosoboronexport, Alexander Mikheev, ha dichiarato che il contratto per la fornitura all'India degli S-400 è entrato in vigore, e il vice primo ministro Yury Borisov ha confermato che la Russia ha iniziato a ricevere i pagamenti anticipati per questa transazione.

L'accordo per la vendita all'India dei sistemi di difesa aerea S-400 è stato firmato nell'ottobre 2018 ed è superiore ai cinque miliardi di dollari.

L'S-400 "Triumf" è un sistema missilistico antiaereo a media e lunga gittata, progettato per intercettare tutti i tipi di bersagli aerei a una distanza di 400 chilometri. La Cina è stato il primo acquirente estero. I contratti per la fornitura di sistemi antiaerei russi sono stati conclusi dall'India, dalla Turchia e dall'Arabia Saudita.