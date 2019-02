Ministero Esteri: guerriglieri Daesh entrano in Afghanistan in circostanze non chiare

I guerriglieri Daesh riescono a raggiungere l’Afghanistan in condizioni non chiare, il che è un pericolo per i paesi dell’Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva e favorisce l’aumento del rischio che il conflitto in Medio Oriente possa espandersi nello spazio post-sovietico, ha dichiarato il vice ministro degli esteri Mikhail Bogdanov,

"Aumenta il rischio che il terrorismo in Medio Oriente si estenda allo spazio post-sovietco attraverso il territorio dell'Afghanistan, dove i terroristi Daesh in circostanze non chiare riescono a penetrare attraverso i paesi confinanti" ha osservato il vice ministro durante la conferenza Valdai sul Medio Oriente a Mosca. Lo riporta Sputnik.

Bogdanov ha anche aggiunto che lo Stato Islamico ha base in Libia e rafforza i propri rapporti con Al-Qaeda approfittando del clima di incertezza politica e sociale nel paese. Allo stesso tempo, Al-Qaeda "alza la testa" nella zona della "mezzaluna petrolifera" lungo la costa mediterranea.

A sua volta, il Segretario di Stato americano Mike Pompeo ha ammesso la possibilità del trasferimento dei militanti dello Stato Islamico dalla Siria all'Africa.

Il direttore del Centro per lo studio del Medio Oriente e dell'Asia centrale, Semyon Bagdasarov, in un'intervista con NSN, ha detto che il contingente militare americano in Afghanistan dovrebbe essere aumentato, perché le autorità locali non stanno affrontando i talebani.