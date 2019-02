I residenti delle Curili sono contrari al trasferimento delle isole al Giappone

Stando al sondaggio, il 96% degli intervistati vuole che le isole rimangano alla Russia.Il sondaggio è stato realizzato dall'11 febbraio al 17 febbraio su un campione di 7.700 persone di età superiore ai 18 anni (circa il 70% dei residenti adulti delle isole).

Dopo la pubblicazione dei risultati del sondaggio, le autorità della regione di Sakhalin, sotto la cui giurisdizione rientra l'arcipelago, hanno adottato un atto sull'immunità delle isole e l'integrità territoriale del paese.

Il vicegovernatore della regione, Valery Limarenko, ha dichiarato di condividere pienamente la posizione del presidente Vladimir Putin, dei deputati regionali e dei residenti delle isole su questa questione.

"Le persone vivono lì, fanno i loro piani, la questione delle rivendicazioni territoriali deve essere risolta", ha aggiunto.

Le relazioni tra Mosca e Tokyo sono state per molti anni condizionate dall'assenza di un trattato di pace. Il Giappone rivendica le isole Kunashir, Shikotan, Iturup e Habomai (Curili Meridionali) riferendosi al trattato bilaterale sul commercio ed i confini del 1855. Nel 1956 l'Unione Sovietica e il Giappone avevano firmato una dichiarazione congiunta in cui Mosca si impegnava a valutare il trasferimento al Giappone delle isole Habomai e Shikotan dopo la firma di un trattato di pace, tuttavia non veniva affrontata la sorte di Kunashir e Iturup.

Il precedente trattato di pace, siglato tra l'allora Unione Sovietica e il Giappone, non è stato attuato da Tokyo, che pretende la restituzione delle isole Kunashir, Iturup, Shikotan e Habomai, nell'arcipelago delle Curili.