Sarà creato in Russia il primo istituto nazionale di gastronomia

"Il nostro obiettivo è creare il più grande think tank del paese, che raccolga e studi la storia e lo stato attuale della gastronomia russa", ha detto la Klimkina.

L'iniziativa,ha precisato, è stata sostenuta dai rappresentanti di 12 università russe. L'istituto russo di gastronomia sarà il sesto al mondo dopo gli analoghi in Spagna, Francia, Italia, Turchia e Indonesia. Per creare l'istituto, è stato formato un gruppo di lavoro che comprende i rappresentanti delle università russe, in particolare RUDN, RANEPA, l'università russa di economia di Plekhanov, RGUTIS, nonché diverse organizzazioni specializzate.

La Klimkina ha sottolineato che i compiti chiave dell'istituto saranno il posizionamento internazionale della gastronomia russa attraverso la cultura, la religione, le tradizioni e i costumi dei popoli russi, la promozione e la diffusione dei marchi gastronomici nazionali all'estero, le attività che li includeranno nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO.

"Crediamo ciò permetterà in futuro di ampliare il potenziale turistico del nostro paese, specialmente nell'area del turismo gastronomico, acora in via di sviluppo. Inoltre, l'istitutuzione svilupperà standard educativi per la formazione del personale professionale necessari per l'industria moderna", ha osservato l'esperta.

In precedenza, Andrei Nazarov, co-presidente dell'organizzazione pubblica Delovaya Rossiya e del comitato organizzatore del Yalta International Economic Forum (YIEF), in un'intervista a Sputnik, ha detto che l'attore Gerard Depardieu e il regista Emir Kusturica parteciperanno ad un evento di turismo gastronomico che si terrà il prossimo aprile.