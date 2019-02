Compagnia aerea slovena potrebbe prendere gli SSJ-100 dismessi dalla CityJet

"Questi aerei, dismessi dalla CityJet, rimarranno in Europa e abbiamo già un accordo con un'azienda slovena per gestirli in futuro", ha affermato Manturov.

© Foto : fornita da Evgenij Utkin Media: compagnia aerea irlandese dismette l’aeromobile russo SSJ-100

Oggi i media russi riportano che la compagnia irlandese CityJet ha deciso di eliminare dalla sua flotta l'aeromobile russo SSJ-100. La compagnia irlandese è l'unica in Europa ad utilizzare questo aereo russo. Fonti aggiungono che gli aerei dismessi potrebbero essere presi in leasing dalla Azimut, per il suo nuovo progetto di trasporto aziendale; o dalla compagnia aerea di bandiera slovena Adria.