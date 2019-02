Per commissione ONU la Corea del Nord continua a sviluppare programma nucleare

"La commissione tecnica ha scoperto che le autorità nordcoreane sfruttano strutture civili, compresi gli aeroporti, per assemblare e testare i missili balistici con lo scopo di prevenire efficacemente bombardamenti", l'agenzia riporta l'estratto del rapporto che sarà pubblicato successivamente nel corso di questo mese.

Secondo gli esperti, le infrastrutture utilizzate si trovano vicino ad hub di trasporto o lungo le strade principali del Paese.

Inoltre nel rapporto si afferma che l'impianto nucleare di Nyongbyon continua ad essere operativo.

La Corea del Nord, dopo il terzo vertice inter-coreano a Pyongyang dello scorso settembre, ha promesso di chiudere il suo poligono di test missilistici di Tongch'ang-dong e di smantellare completamente gli impianti nucleari a Nyongbyon.

L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA, in inglese IAEA) aveva precedentemente affermato che le attività nell'impianto nucleare di Nyongbyon proseguivano, tuttavia non era possibile confermare la loro natura e le finalità senza avere l'accesso all'impianto nucleare.

L'accordo per la ripresa della pace e la sospensione di tutte le attività ostili era stato raggiunto al vertice delle due Coree il 27 aprile 2018 nella città di confine di Panmunmunj.