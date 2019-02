Gilet gialli festeggiano l'anniversario di tre mesi di proteste con nuova manifestazione

I membri del movimento hanno cominciato a raccogliersi sugli Champs Elisee a Parigi domenica, per celebrare i tre mesi di anniversario del movimento di protesta.

La prima azione si è svolta il 17 novembre. Il tradizionale giorno delle manifestazioni dei partecipanti a questo movimento in Francia è il sabato. Tuttavia, domenica 17 febbraio, i gilet gialli hanno deciso di compiere un'azione in occasione dell'anniversario dei tre mesi delle proteste.

Nella capitale francese sono previste tre manifestazioni, la prima dovrebbe iniziare all'Arco di Trionfo circa alle 13.00.

Per le strade adiacenti verranno rafforzate le misure di sicurezza. Ci sono auto della polizia. Un'ora prima dell'inizio della marcia si sono riuniti, si stima, che ci siano pochi centinaia di gilet gialli, parte vuole un referendum sull'iniziativa civile. Molti di loro tengono in mano manifesti fatti in casa e striscioni che esprimono la loro idea su ciò che sta accadendo nel paese.

Un certo numero di partecipanti è venuto con le bandiere del CGT, il più grande sindacato francese. Qualcuno ha portato la bandiera di Ernesto Che Guevara.