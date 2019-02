In Russia commentano l'appello di Trump all'UE riguardo i militanti ISIS

In precedenza Trump aveva detto che i paesi dell'UE devono prendere oltre 800 miliziani dello Stato Islamico e portarli in tribunale.

© AP Photo / Charles Platiau Macron ha parlato a Putin delle priorità della Francia in Siria

"Sappiamo che molti europei sono stati coinvolti nelle fila dell'ISIS. Al loro ritorno in patria, verranno giudicati. Ma per quanto riguarda il Regno Unito, Londra si rifiuta categoricamente di prenderli. I francesi si comportano allo stesso modo. Il problema consiste nel fatto che, in conclusione, i militanti non condannati si danno il cambio e infettano tutti con la loro l'ideologia", ha detto Zhabarov.

Secondo lui, per i sostenitori dell'ISIS è necessario che se ne occupi la giustizia, e la punizione per loro dovrebbe essere inevitabile.

"Tuttavia, è difficile dire cosa spinge Trump. Perché, in generale, devono scontare la pena proprio in Siria, dove hanno commesso il crimine. E la creazione di condizioni per il loro ritorno in patria è come uno shock", ha detto.

In precedenza, Trump ha invitato i paesi europei, in particolare il Regno Unito, Francia e Germania, a "prendere" i miliziani per assicurarli alla giustizia.