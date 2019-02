Candidato alla Presidenza Commissione europea: difesa missilistica europea all'Ucraina

Il candidato alla Presidenza della Commissione Europea, Manfred Weber ha proposto di far partecipare l'Ucraina al progetto di creazione di un sistema europeo antimissile di Difesa. Lo ha dichiarato alla conferenza di Monaco.

Secondo il membro del Partito Popolare europeo, leader all'UE, la pace è a rischio per la prospettiva della conclusione del Contratto per l'eliminazione dei missili a medio e corto raggio (INF).

© Sputnik . Stringer La Russia intende rispettare la moratoria sui missili a medio e corto raggio

"Abbiamo un problema in Europa, dobbiamo riunire nuovamente il nord e il sud, ma ora è più lunga la linea tra est e ovest. Se noi, con le controparti francesi e tedesche, abbiamo sostenuto gli amici in Polonia, Lettonia e Ucraina. Provate a immaginare, potremmo creare insieme una difesa missilistica per l'UE", ha detto Weber, specificando che si tratta di "una proposta, riflessione".

Come dice Weber, potrebbe diventare "il primo passo verso una difesa europea dell'Unione, per le persone in Polonia, Lettonia e Ucraina, che hanno capito che possono contare su Francia, Germania e gli altri".

Uscita dall'INF

Il 2 febbraio il presidente Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti stanno iniziando la procedura per uscire dall'INF. Secondo lui, questo processo si concluderà entro sei mesi, se la Russia "non tornerà a rispettare il contratto, distruggendo tutti i missili e relative attrezzature, che violano il contratto". Si tratta in particolare del razzo russo 9M729, la cui gamma, secondo Washington, viola le disposizioni del contratto. A Mosca hanno ripetutamente definito queste accuse infondate e hanno dichiarato che rispettano tutte le condizioni del contratto. Il Ministero della Difesa ha tenuto una conferenza stampa, presentando ancora una volta tutti i dati di questo razzo, ma gli Stati Uniti hanno rifiutato di partecipare e hanno continuato a chiedere la distruzione del 9M729.