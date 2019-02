Esercito USA, riconosciuto l'abbassamento del livello della capacità di reazione

© AP Photo / Charlie Neibergall Clinton definisce uscita USA dall’INF “regalo a Putin”

Si osserva che il livello di allerta rimane basso e non dimostra alcun miglioramento dal 2013. Le cause di questa situazione, secondo gli autori del documento, sono il coinvolgimento degli Stati Uniti in conflitti militari, l'incertezza di finanziamento e la riduzione delle strutture militari.

Si osserva nel rapporto, che gli "avversari" degli Stati Uniti negli ultimi anni hanno aumentato la loro capacità militare.

"Priorità dichiarate del comando dell'Esercito USA sono il recupero dell'allerta, la preparazione a possibili operazioni militari su larga scala contro avversari di altissimo livello come la Russia o la Cina", scrivono gli autori del rapporto, che sottolineano che recentemente il Pentagono deve prendere decisioni difficili.

La situazione difficile riguarda i problemi con l'equipaggio delle unità cibernetiche e le operazioni di guerra elettronica, la carenza di militari per il servizio di combattimento per i complessi Patriot e THAAD.