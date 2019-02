Politburo: la Cina è contro il doppio standard della politica internazionale

Lo ha detto oggi il membro del Politburo del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, il capo dell'ufficio della Commissione del Comitato Centrale per gli Affari Esteri Yan Zsiechi.

© Sputnik . Michail Klimentyev Fatturato commerciale Russia e Cina cresce del 10,8%

"Le norme fondamentali, in base alle quali si formano le relazioni internazionali, tengono conto dei principi e dello statuto delle Nazioni Unite, e devono essere mantenute. Il diritto internazionale deve essere uguale per tutti i paesi. È necessario rinunciare alla politica dei due pesi e due misure unilaterali nel diritto internazionale", ha detto, parlando alla conferenza di Monaco sulla sicurezza.

Secondo il rappresentante cinese, la cooperazione tra i diversi stati deve essere effettuata esclusivamente su un piano di parità reciprocamente vantaggioso. Egli ha anche sottolineato che tali principi di interazione, con successo, sono rafforzati grazie ai formati di cooperazione multilaterale, come quelli tra paesi BRICS e l'organizzazione per la cooperazione di Shanghai, attraverso la realizzazione di forum per rafforzare i contatti nello spazio eurasiatico.

"Il nostro mondo è a un bivio, è necessario fare una scelta importante tra una politica unilaterale o di meccanismi multilaterali di cooperazione, tra il confronto e il dialogo, tra l'isolazionismo e l'apertura", ha detto il membro del Politburo.