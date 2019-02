La Russia intende rispettare la moratoria sui missili a medio e corto raggio

"Per il caso degli Stati Uniti, c'è da decidere cosa fare dopo, per quanto riguarda la sicurezza degli Stati Uniti e l'Europa, messa in pericolo da questo tipo di azioni. La Russia rimarrà nell'ambito della moratoria unilaterale", ha detto Ryabkov alla tavola rotonda alla conferenza di Monaco sulla sicurezza.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che Washington il 2 febbraio inizierà la procedura di uscita dal Contratto per l'eliminazione dei missili a medio e corto raggio con la Russia.

Il Segretario di Stato Mike Pompeo ha dichiarato che "se la Russia non ritorna al pieno e verificato rispetto del contratto entro sei mesi", il contratto sarà rescisso.

Il presidente russo, Vladimir Putin, il 2 febbraio, ha detto che la Russia risponderà con misure a specchio alla decisione degli Stati Uniti e sospende la partecipazione al contratto. Il capo dello Stato ha osservato che la Russia non deve e non sarà risucchiata dalla corsa agli armamenti. Putin ha aggiunto che tutte le proposte per il disarmo "rimangono sul tavolo e le porte sono aperte", ma ha chiesto di non avviare alcuna trattativa sulla questione.