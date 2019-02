In Austria hanno parlato del carattere delle nuove sanzioni UE contro la Russia

Ne ha parlato alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza il ministro degli Esteri austriaco Karin Kneisl.

"Si tratta di sanzioni morbide, cioè si tratta di sanzioni che ora non riguardano settori, come l'energia, il commercio e così via, ma sono indirizzate a specifici individui, per rendere più difficili, ad esempio, le procedure per l'ottenimento di un visto o il rilascio del visto", ha detto.

Secondo il ministro, la questione delle nuove sanzioni è stata discussa dagli ambasciatori UE, e l'Austria intende sostenerli. In precedenza, Kneisl ha riferito che l'UE ha deciso di emanare nuove sanzioni anti-russe a causa dell'incidente nello Stretto di Kerch.

C'è l'accordo tra paesi dell'Unione Europea sulle sanzioni il 15 febbraio, dicono le fonti dell'agenzia Bloomberg.