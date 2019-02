San Pietroburgo: diversi piani dell’edificio dell’Università sono crollati

L'edificio universitario è parzialmente crollato nella città di San Pietroburgo.

Secondo i dati preliminari, sotto le macerie possono esserci 21 persone, dice l'amministrazione centrale del quartiere.

Si teme che un certo numero di persone possa essere intrappolato sotto le macerie, dicono i media russi, citando testimoni oculari.

В университете ИТМО обвалилась крыша и перекрытия 4го и 5го этажей. Работает МЧС. Здание эвакуируется. К слову сегодня учётный день, в корпусе идут занятия. pic.twitter.com/3p98crPaEb — Булка и поребрик (@PiterskayaBulka) 16 февраля 2019 г.

​Il crollo all'edificio di via Lomonosov è iniziato "con il crollo del soffitto all'ultimo piano", riferiscono dall'amministrazione. Attualmente, sulla scena, oltre ai servizi di emergenza, ci sono funzionari dell'amministrazione di San Pietroburgo.

​Fonti dell'amministrazione sostengono che nell'ala, dove è crollato il tetto, non ci fossero studenti.

"L'ala era in riparazione. Non era in corso alcuna lezione. Molto probabilmente, sotto le macerie ci sono operai".

L'edificio è crollato in diversi piani. Racconta uno studente del secondo anno:

"Il tetto è crollato dall'alto verso il basso, ha schiacciato il quinto, quarto, terzo, secondo piano fino al primo. Cioè, tutti i piani che erano nel mezzo. Si vede solo il muro e il buco da cima a fondo". SEGUE