Albania: due agenti di polizia e sei manifestanti feriti durante le proteste

© AP Photo / HEKTOR PUSTINA Il presidente albanese chiede moderazione per le proteste a Tirana

Le proteste contro le politiche del governo del partito socialista del premier Edi Rama hanno portato agli scontri tra i manifestanti e le forze di polizia. Nel tentativo di raggiungere l'edificio del governo di Tirana, i manifestanti hanno lanciato pietre e cocktail molotov alla polizia, la polizia ha usato gas lacrimogeni e cannoni ad acqua. I dipendenti del Ministero dell'Interno sono riusciti a fermare la folla nei pressi delle porte del gabinetto, ma i manifestanti sono riusciti a rompere alcune finestre dell'ufficio del premier e rompere la scultura "Fungo", donata dal famoso artista svedese Karsten Heller.

"Sei partecipanti alle proteste sono stati feriti durante una collisione, centinaia di manifestanti hanno problemi respiratori e irritazione agli occhi a causa dell'uso di gas lacrimogeni. Due ambulanze sono arrivate nei pressi della folla e hanno portato via i due manifestanti svenuti. Due agenti di polizia hanno ferite per i colpi, sono stati portati in un centro di pronto soccorso", informa l'agenzia.