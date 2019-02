Vice presidente USA: l'Iran è il principale sponsor del terrorismo nel mondo

"Abbiamo preso misure drastiche per contrastare la più grande minaccia per la pace e la sicurezza in Medio Oriente, la Repubblica islamica dell'Iran è il principale stato che sponsorizza il terrorismo nel mondo", ha detto Pence a una conferenza sulla sicurezza a Monaco di Baviera.

Ha accusato l'Iran della fornitura di missili e del rafforzamento dei conflitti in Siria e Yemen, della pianificazione degli attacchi terroristici in Europa, specificando che l'Iran ha apertamente dichiarato la sua volontà di distruggere Israele.

L'Iran ha ripetutamente respinto tali dichiarazioni americane, affermando che la presenza straniera, tra cui quella americana, destabilizza la situazione in Medio Oriente. Teheran ha anche sottolineato che gli Stati Uniti sostengono i terroristi in Iraq e Siria.