Il presidente albanese chiede moderazione per le proteste a Tirana

Le proteste contro le politiche di governo del partito socialista (SP) del premier Edi Rama hanno portato sabato a uno scontro tra manifestanti e forze di polizia. Nel tentativo di raggiungere l'edificio del governo di Tirana, i manifestanti hanno lanciato pietre alla polizia e cocktail molotov, la polizia ha usato gas lacrimogeni e cannoni ad acqua. Il personale del Ministero dell'Interno è riuscito a respingere la folla lontano dalle porte del Consiglio dei ministri, delle vittime non si danno dettagli.

© Sputnik . Илья Питалев Albania: due agenti di polizia e sei manifestanti feriti durante le proteste

"Con sempre maggiore attenzione seguo la protesta, vi invito tutti alla moderazione, per evitare scontri e violenza. I cittadini possono protestare liberamente, e le istituzioni pubbliche devono essere rispettate" ha detto il capo dello Stato citato dalla Albanian Daily News.

In precedenza il leader del più grande partito d'opposizione, il partito democratico, (DP) Ljuzim Basha ha ancora una volta accusato il premier Edi Rama di corruzione e delle difficoltà economiche del paese, ha invitato tutti i cittadini a partecipare alla protesta di oggi. Il deputato del Partito Democratico Edie Palek ha tirato inchiostro a Rama in Parlamento, dopo proteste sono cominciate dalla città di Valona alla capitale. Per la protezione dell'ordine a Tirana sono stati coinvolti più di duemila poliziotti.

Ieri il Ministero degli interni del paese ha riferito che tra i partecipanti alla manifestazione ci sono attivisti con precedenti penali, l'opposizione democratica ha risposto che "l'unica persona legata al crimine è il premier" e ne ha chiesto le dimissioni.