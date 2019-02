Manifestanti in Albania cercano di entrare nel palazzo del Governo

In precedenza, il leader del partito democratico dell'opposizione (DP), Lulzim Basha, ha nuovamente accusato il primo ministro di corruzione e di aver provocato difficoltà economiche, invitando tutti i cittadini del paese a partecipare alla protesta di sabato. Il deputato del Partito Democratico, Edi Paloka, ha lanciato una bottiglietta di inchiostro contro Rama in parlamento, dopo di che si è recato nella città di Valona per la giornata di proteste. Oltre duemila poliziotti sono stati coinvolti per mantenere l'ordine sabato a Tirana.

"Dozzine di poliziotti stanno cercando di trattenere la folla, ma non possono fermarla, nonostante il fatto che nessuno dei dimostranti sia ancora riuscito a entrare nell'edificio del governo, festeggiano di essersi avvicinati così tanto", informa il portale della pubblicazione.

La polizia ha usato gas lacrimogeni, a cui i manifestanti hanno risposto con bombe Molotov e pietre. Il numero di vittime non è segnalato.

Ieri il ministero dell'Interno del Paese ha riferito che tra i partecipanti alla manifestazione sono attesi attivisti con un dossier criminale, al quale il partito oppositore ha risposto che "l'unica persona collegata al crimine è il Premier Rama" e ha chiesto le sue dimissioni.