Giornalista brasiliana organizza festa a tema con degli "schiavi"

La direttrice del dipartimento di moda di Vogue Brazil, Donata Meirelles, ha festeggiato il suo 50° compleanno organizzando una festa a tema sullo schiavismo per gli amici. Questo è stato notato dall'utente di Twitter Partido do Suco de Laranja.

L'utente twitter ha allegato degli screenshot di foto Instagram di dipendenti della testata, così come altri ospiti dell'evento (attualmente cancellati), dove si posavano su un trono circondato da donne nere in costume da schiavo. Si noti che la celebrazione si è svolta nello stato di Bahia, dove i neri costituiscono la maggioranza della popolazione.

© Foto: Twitter/Partido do Suco de Laranja Lo screenshot fatto da Partido do Suco de Laranja

La pubblicazione Meirelles ha irritato gli utenti del social network e hanno criticato l'idea della festa, scrive The Guardian. I commentatori hanno notato che gli abiti bianchi, in cui le donne nere posano, assomigliano all'uniforme degli schiavi domestici. Inoltre, hanno richiamato l'attenzione sulla somiglianza della sedia con un trono decorativo degli schiavisti.

© AP Photo / Denis Farrell Quanti schiavi lavorano per ogni abitante dei paesi sviluppati?

Il giorno dopo, la dipendente della testata ha affermato che il design delle sue celebrazioni non era legato alla schiavitù: la festa sarebbe stata realizzata nello stile della tradizione popolare afro-brasiliana "Candomblé". Tuttavia, Meirelles si è dimessa dal suo incarico e la pubblicazione ha promesso di aumentare il numero di materiali a orientamento anti-discriminazione.

Nell'ottobre 2018, la moglie del Presidente degli Stati Uniti è finita al centro di uno scandalo a causa della scelta di un abito coloniale per un viaggio in Kenya in un tour africano. Come osserva il giornale, Melania Trump indossava un caschetto coloniale, che è percepito come un simbolo del colonialismo europeo e dello sfruttamento degli africani.