Guaidó annuncia tentativi di stabilire relazioni diplomatiche con Cina e Russia

"Stiamo cercando di stabilire relazioni ufficiali con tutti i paesi, tra cui, ovviamente, la Russia e la Cina, i due paesi con i maggiori investimenti in Venezuela", ha detto Guaidó in un'intervista al quotidiano.

© REUTERS / Manaure Quintero L'opposizione in Venezuela si sforza di creare contatti con la Russia

Come esattamente il suo "governo" stia cercando di entrare in contatto con Cina e Russia, non ha specificato, affermando che ora è "nel processo" di stabilire relazioni.

Il presidente dell'Assemblea Nazionale del Venezuela Juan Guaidó il 23 gennaio si è autoproclamato capo di stato a interim per la durata del governo provvisorio. Gli Stati Uniti e un certo numero di altri paesi hanno dichiarato il riconoscimento di Guaidó e hanno chiesto che il presidente venezuelano Nicolas Maduro, la cui elezione non è considerata lecita da loro, non consentisse azioni violente contro l'opposizione. Maduro si è dichiarato presidente costituzionale e ha definito Guaidó un fantoccio degli Stati Uniti. La Russia, la Cina e molti altri paesi hanno sostenuto Maduro come legittimo presidente del Venezuela.