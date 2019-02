Roma: comune metterà turisti violenti in una lista nera

Roma vuole difendersi dal ritorno dei turisti violenti il cui comportamento viola le norme sociali e minaccia di danneggiare i luoghi turistici. Secondo i media, il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha chiesto alle ambasciate straniere di aiutare la città aa compilare un elenco di visitatori indesiderati.

Secondo i dati preliminari, a seconda della gravità dei reati dei turisti, verrà impedito di soggiornare a Roma per un certo periodo di tempo. Come questo sarà fatto tecnicamente e per quanto a lungo resterà in vigore la restrizione non è ancora specificato. Il sindaco discuterà modi specifici per tradurre questa idea in pratica in un incontro con il ministro dell'Interno italiano Matteo Salvini.

Secondo la stampa, la sindaca d Roma è stata motivata a stilare una lista nera dopo il recente incidente con i turisti russi presso la fontana Barcaccia sulla zona della Spagna. Si è verificato il 10 febbraio, quando la polizia stradale ha notato due donne, di 35 e 40 anni, che scavalcavano le barriere che circondavano la fontana del diciassettesimo secolo. I turisti non hanno obbedito alle richieste della polizia di lasciare la fontana e hanno iniziato a danzare sui lati. Inoltre, hanno successivamente resistito alla polizia e sono state arrestate.