USA e India combatteranno i terroristi ospitati dal Pakistan

Venerdì, Bolton e il consigliere per la sicurezza nazionale indiano Ajit Doval hanno avuto una conversazione telefonica avviata dalla parte americana.

"I due consiglieri si sono dati la parola per lavorare insieme per garantire che Jaish-e-Muhammad e i gruppi terroristici che hanno preso di mira l'India, gli Stati Uniti e altre regioni non siano più al sicuro in Pakistan. Hanno deciso di ritenere il Pakistan responsabile per la sua non attuazione delle risoluzioni delle Nazioni Unite". dice il messaggio MFA.

Inoltre, durante la conversazione, "Bolton ha sostenuto il diritto di autodifesa dell'India di fronte al terrorismo interstatale". "Ha offerto tutto il supporto possibile all'India per consegnare immediatamente alla giustizia gli autori e i favoreggiatori dell'atto terroristico", si legge nella dichiarazione.

L'esplosione di un ordigno artigianale nello stato di Jammu e Kashmir, in India, ha ucciso 45 persone. La responsabilità dell'attacco è stata rivendicata dai terroristi del gruppo Jaish-e-Muhammad: il primo ministro indiano Narendra Modi ha affermato che alle forze di sicurezza del paese è stata data piena libertà di azione per combattere il terrorismo. Ha notato che il vicino Pakistan, che sta vivendo una grave crisi economica, vuole distruggere l'India grazie a tali tragedie, ma "i loro piani non saranno mai realizzati". Il ministero degli Esteri del Pakistan ha dichiarato di respingere fortemente i tentativi di collegare Islamabad a un attacco terroristico senza alcuna indagine.

Il gruppo Jaish-e-Muhammad (Esercito del Profeta Muhammad) è uno degli oltre dieci gruppi separatisti islamici che operano nello stato indiano del Jammu e Kashmir. Questi combattono per l'indipendenza dello stato dall'India o per la sua adesione al vicino Pakistan. Si ritiene che il gruppo abbia base nella parte del Kashmir controllata dal Pakistan, organizzando attacchi nello stato indiano.

Allo stesso tempo, non ci sono confini ufficiali tra India e Pakistan nel Kashmir: l'esercito di due stati è diviso da una linea di controllo. New Delhi incolpa le autorità pakistane per aver appoggiato i separatisti armati, Islamabad nega queste accuse, affermando che il popolo del Kashmir sta combattendo indipendentemente per i propri diritti.