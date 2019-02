Gli israeliani hanno presentato il loro carro armato del futuro

La piattaforma compatta del Carmel, secondo gli sviluppatori, sarà caratterizzata dalla massima mobilità, letalità e resistenza. Due punti fondamentalmente innovativi sono la mancanza del terzo membro dell'equipaggio e un robot che guida.

Il corpo del carro è completamente "sordo", tutto il controllo assomiglia a una simulazione del computer. Due schermi offrono una vista panoramica a 360 gradi. "Sullo schermo viene visualizzato tutto il necessario per l'equipaggio riguardo le informazioni circa la posizione del nemico, le forze amiche, la posizione che il carro ha. La comunicazione tra i membri dell'equipaggio è molto veloce e silenziosa", ha detto il portavoce della società Rafael, Shmulik Olanski.

Il terzo membro dell'equipaggio è il robot che è in grado di fare la maggior parte del lavoro in modalità automatica: può guidare un carro armato, sparare, cercare un obiettivo, ma anche aiutare a rendere ottimali le decisioni tattiche in base alle mutevoli condizioni di battaglia. Carmel sarà dotato di un sistema di avviso di irradiazione laser, un complesso di protezione attiva e tre telecamere (due come moduli di combattimento a distanza e una per la guida).