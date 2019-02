Trump firmerà stato di emergenza per costruzione del muro al confine con il Messico

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto venerdì che firmerà un documento sull'introduzione di uno stato di emergenza negli Stati Uniti in relazione alla situazione al confine con il Messico.

"Firmerò (il documento) per lo stato d'emergenza nazionale" ha detto, parlando davanti alla Casa Bianca.

"Questa è la decisione giusta, visto che ci troviamo di fronte a un afflusso di droga, un'invasione di delinquenti e bande criminali", ha aggiunto.

L'introduzione dello stato di emergenza consentirà a D. Trump di aumentare gli stanziamenti per la costruzione di un muro al confine con il Messico, dal momento che il progetto di bilancio considerato dal Congresso ha stanziato solo $ 1,375 miliardi per questi scopi invece dei $5,7 miliardi richiesti dal presidente

I media in precedenza hanno riferito che D. Trump prevede di spendere circa 8 miliardi di dollari per costruire il muro al confine con il Messico, usando sia i fondi stanziati dal Congresso, nonché i fondi che il presidente ridistribuirà. Si prevede che Trump prenderà il denaro anche dai fondi creati per la costruzione di strutture militari e la lotta alla droga.

L'adozione del disegno di legge consentirà di evitare un nuovo shutdown, la sospensione delle attività delle istituzioni statali a causa della mancanza di finanziamenti. Il precedente shutdown è durato un record di 35 giorni a causa del rifiuto del Congresso di assegnare i fondi richiesti da Trump per la costruzione del muro.