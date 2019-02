Polonia si oppone a esercito europeo indipendente da NATO

La Polonia non è d’accordo con la creazione di un esercito europeo indipendente dalla NATO, ha affermato il ministro degli Esteri Jacek Czaputowicz nel corso di una conferenza a Monaco.

"Quando diciamo che vogliamo creare una maggiore sinergia nella NATO, siamo d'accordo. Ma quando iniziamo a parlare di creare un esercito europeo indipendente dalla NATO, penso che avremmo problemi, perché, a nostro avviso, abbiamo bisogno di una presenza americana per respingere le minacce che affrontiamo in Europa centrale e orientale, e questo è molto importante", ha detto Czaputowicz.

"Anche quello che accadrà dopo la Brexit sarà una sfida per noi. Perderemo un partner molto importante nell'UE, il secondo esercito più grande in Europa, potenza nucleare e membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ", ha aggiunto.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha precedentemente proposto la creazione di un "esercito tutto europeo" indipendente dagli Stati Uniti, anche per garantire la sicurezza informatica. L'idea è stata sostenuta dalla cancelliera tedesca Angela Merkel. Da parte sua, il capo della diplomazia europea, Federica Mogherini, ha dichiarato che l'UE non sta costruendo un "esercito europeo" e non vuole competere con la NATO.