Gb, numeri di targa rari venduti all’asta a Londra per $137.000

Cinque numeri di targa rari sono stati venduti a un’asta a Londra tenuta dall'agenzia di licenze per conducenti e veicoli (DVLA), per 137.000 dollari. Come hanno riferito venerdì i rappresentanti dell'agenzia, le targhe che hanno suscitato più interesse sono state quelle con inciso sopra "31 0" (33,5 mila dollari) e ASN (32 mila dollari).