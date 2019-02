Ue-Usa, incontro tra Mogherini e Pompeo: focus su Venezuela

Federica Mogherini, Alto Rappresentante dell'Ue per gli Affari Esteri, e Mike Pompeo, Segretario di Stato americano, hanno affrontato nel corso di un incontro a Bruxelles la crisi politica in Venezuela, il processo di pace in Afghanistan e il conflitto armato nel sud-est dell'Ucraina. Pompeo ha iniziato il suo tour di cinque giorni in Europa lunedì. Il segretario di Stato ha già visitato l'Ungheria, la Polonia e la Slovacchia ed è ora pronto a partire da Bruxelles per l'Islanda.

"I due hanno sottolineato l'importanza della cooperazione transatlantica, compreso il lavoro in corso per una transizione pacifica e democratica in Venezuela, la necessità di assicurare una transizione politica in Siria, il sostegno alla pace in Afghanistan e alla denuclearizzazione della penisola coreana. Hanno anche discusso della situazione in Ucraina e della cooperazione UE-USA nei Balcani occidentali", ha dichiarato il servizio stampa in un comunicato stampa.