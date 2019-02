India riprende voli con l'Iraq dopo quasi 30 anni di pausa

"Il collegamento aereo verrà effettuato lungo la tratta Najaf Nuova Delhi Najaf due volte a settimana il giovedì e il lunedì", ha detto il Dipartimento informazioni e affari pubblici dell'aeroporto in un comunicato stampa.

Le compagnie aeree indiane avevano smesso di volare in Iraq dal 1990 a causa delle sanzioni internazionali imposte contro Baghdad senza riprendere il servizio aereo per lungo tempo per problemi di sicurezza. Il primo volo dopo una pausa di quasi trent'anni è atterrato giovedì a Najaf, uno dei principali luoghi di pellegrinaggio per i musulmani sciiti, alla presenza dell'ambasciatore indiano in Iraq Pradip Singh Rajpurohit, secondo quanto riportato dal canale televisivo.