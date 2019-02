Automobili Tesla ricevono in nuovo aggiornamento la modalità “cane” (VIDEO)

Ora nella tua Tesla puoi tranquillamente lasciare il cane finché non esci dal negozio: la "modalità cane" del climatizzatore non permetterà agli animali di soffocare in un veicolo elettrico bloccato. Per attivarlo, è necessario selezionare la sezione delle impostazioni del climatizzatore appropriata sul touch screen. Il climatizzatore manterrà una temperatura confortevole nella cabina di circa 21 gradi, e la scritta "Il mio padrone tornerà presto" apparirà sullo schermo in modo che i passanti non vengano presi dal panico.

Un altro aggiornamento riguarda il sistema antifurto standard, che ha ricevuto una "modalità orologio". Ogni 40,8 secondi negli Stati Uniti rubano una macchina e nel 2017 oltre 700.000 persone hanno perso la propria auto. Con questa funzione le Tesla diventano meno attraenti per i ladri grazie a un sistema che monitora la situazione intorno al veicolo elettrico con l'aiuto di videocamere. Se qualcuno si avvicina troppo, sullo schermo verrà visualizzato un avviso sull'avvio della registrazione video dalle telecamere.

Il proprietario di Tesla, a proposito, potrà davvero guardare il video con la registrazione dell'incidente: le telecamere in questo caso svolgono la funzione di un videoregistratore. Se il passante non viene spaventato dall'avviso delle telecamere, l'antifurto invia una notifica allo smartphone del proprietario e attiva musica classica al volume massimo del sistema audio. Le nuove funzionalità sono disponibili nei veicoli elettrici Model 3, Model S e Model X rilasciati dopo agosto 2017.