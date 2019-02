Militare britannica si è rivelata modella di siti erotici

Una soldatessa dell'esercito britannico, Briony Murray, in realtà è una modella di servizi fotografici erotici e filmati. Lo scandalo ha richiamato l'attenzione del quotidiano The Sun.

In rete sono stati rilevati video con spogliarelli della Murray, immagini, dove è in posa in lingerie e in topless. In una delle foto, è con addosso una cravatta. La ragazza di 26 anni è ancora registrata su molti siti dove appare sotto lo pseudonimo di Briony M, sostiene che siano stati rimossi dall'anno 2013.I colleghi della Murray sono rimasti scioccati dal fatto che faccia fare dell'esercito. Alcuni di loro si sono ribellati al fatto che la prestigiosa divisione militare assuma persone simili.

Secondo le autorità, tutte le immagini e le registrazioni sono state fatte prima che la Murray entrasse nelle Forze Armate. "È un buon soldato, ecco cosa è importante", ha risposto una fonte vicina al comando, che ha osservato che ognuno ha diritto alla sua storia.

Nel mese di giugno dello scorso anno l'appassionato di antiquariato Ian Lawton ha pubblicato su eBay foto vintage, dove era raffigurata la pagina di un sito porno. Il portale è stato aperto su un computer portatile da Lawton, che ha messo la foto involontariamente.

İngiliz ordusunu karıştıran asker… Geçmişi ikiye böldü!

26 yaşındaki İngiliz asker Briony Murray’e ait çok sayıda fotoğraf ve videonun cinsel içerikli internet sitelerinde yayınlandığı ortaya çıktı. Murray, söz konusu görüntüleri orduya katılmadan ön… https://t.co/S19azYdPKV — Evren Karadal (@EvrenKaradal) 15 февраля 2019 г.

