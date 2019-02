L'Eni nel 2018 ha aumentato l'utile netto del 25%, fino a 4,2 miliardi di euro

L'utile diluito in ogni azione è pari a 1,17 euro contro lo 0,94 nel 2017. I ricavi di Eni per il periodo di riferimento sono aumentati dell'8,4 %, fino a 76,926 miliardi di euro. Nel quarto trimestre dello scorso anno l'Eni ha registrato un utile netto di 499 milioni di euro, 4 volte di meno rispetto a un anno fa. L'utile diluito per azione è pari allo 0,14 euro contro lo 0,57 di un anno prima. Il fatturato di Eni per il periodo di riferimento è pari a 20,109 miliardi di euro, cioè del 3,7% inferiore rispetto allo stesso periodo del 2017.

L'estrazione di idrocarburi da un anno è pari a 1,851 milioni di barili di petrolio al giorno, il 2% in più rispetto al 2017. L'estrazione di idrocarburi nel quarto trimestre è diminuita annualmente dell'1%, ammontava a 1,872 milioni di barili di petrolio al giorno.

La società osserva che le proiezioni e gli obiettivi finanziari e operativi dell'Eni per il 2019-2022 saranno resi noti alla presentazione della strategia il 15 marzo e rivelati nel rapporto annuale 2018.