La Camera dei rappresentanti USA ha approvato la legge di bilancio

In precedenza, la legge di bilancio è stata approvata dal Senato. Trump deve firmare il bilancio prima della scadenza di venerdì, per evitare un altro temporaneo shutdown di ministeri e dipartimenti.

Tuttavia, come riportato in precedenza alla Casa Bianca, per la firma del bilancio, Trump ha intenzione di dichiarare l'emergenza al confine, per aggirare il Congresso e aumentare gli stanziamenti per la costruzione del muro, al confine con il Messico. Il bilancio concordato dal Congresso assegna solo 1,4 miliardi di dollari per costruirlo invece dei 5,7 miliardi che Trump ha richiesto. Queste differenze hanno già portato in precedenza a una crisi di 35 giorni per il bilancio.

La mossa di Trump sarà sicuramente contestata in tribunale, il quale può annullare la decisione del Presidente se la ritiene irragionevole. Inoltre, può esacerbare il confronto di Trump con il Congresso, che è responsabile di tutti gli stanziamenti di bilancio e della loro destinazione.