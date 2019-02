Media: le vittime dei disordini ad Haiti sono sette

Le proteste sono in corso da una settimana, l'ultima vittima è un giovane uomo che è stato ucciso a pochi metri dal Palazzo Presidenziale di Port-au-Prince. Negli scontri tra polizia e manifestanti è stato ferito un giornalista.

La maggior parte dei partecipanti alle proteste appartengono ai quartieri più poveri, i manifestanti chiedono le dimissioni del presidente Jovenel Moise, accusato di non riuscire a garantire ai cittadini le cose più necessarie.

Nel frattempo, si è appreso che l'onda di protesta Haiti ha causato problemi a centinaia di turisti canadesi in vacanza in uno degli alberghi locali. Secondo l'agenzia Notimex, la folla di manifestanti ha bloccato l'autostrada che porta all'aeroporto e i canadesi non sono riusciti a prendere l'aereo. Giovedì, il governo del Canada ha deciso di chiudere temporaneamente la sua ambasciata nella capitale di Haiti a causa dei disordini.

Il dipartimento di stato USA in precedenza ha raccomandato ai cittadini di non recarsi ad Haiti a causa della diffusa criminalità e dei continui disordini, è stata anche annunciata l'evacuazione della maggior parte della missione diplomatica americana.