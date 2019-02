USA e Gran Bretagna hanno discusso della lotta contro "l'attività dannosa" russa

"I leader hanno discusso di una vasta gamma di questioni della difesa, tra cui l'importanza dell'unità della NATO, la dannosa attività della Russia e la protezione delle infrastrutture di telecomunicazione, dell'integrità dell'alleanza contro la manipolazione cinese" ha detto un portavoce del Pentagono.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato in precedenza che Washington dal 2 febbraio abbandona il contratto per l'eliminazione dei missili a medio e corto raggio con la Russia.

Il presidente russo, Vladimir Putin, ha detto che Mosca risponderà a specchio alla decisione degli Stati Uniti e sospende la partecipazione al contratto. Il capo dello Stato ha osservato che la Russia non deve e non sarà risucchiata in una costosa corsa agli armamenti. Putin ha aggiunto che tutte le proposte della Russia per il disarmo "rimangono sul tavolo e le porte sono aperte", ma ha chiesto di continuare a non avviare alcuna trattativa sulla questione.