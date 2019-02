Sulle strade russe verrà usato un nuovo superasfalto

In Russia, inizieranno a realizzare strade utilizzando il metodo del design volumetrico. Il superasfalto sarà due volte più durevole rispetto a quello classico, durerà 12 anni invece di 4-5. Nei prossimi due anni verra steso su più di 1000km di strade. Lo ha comunicato Izvestia a Rosavtodor.

Secondo questo metodo, la miscela di asfalto viene creata a seconda delle condizioni che dovrà sopportare: condizioni meteorologiche, densità del traffico, suolo. Questo determina la composizione. L'asfalto è impastato a più livelli e testato a ogni passo: in questo consiste il design volumetrico.

La tecnologia viene usata da tempo negli Stati Uniti, in Russia da solo tre anni. Questo asfalto è stato usato sulla A-114 Vologda Tikhvin, sulal M-5 Ural, sulla A-108 del grande anello di Mosca, così come su sezioni dell'autostrada di Tavrida e sulla strada vicino al ponte in Crimea.

Il metodo non è economico: gli esperti ritengono che sia adatto solo per le strade federali. L'efficienza della tecnologia si dimostrerà solo tra diversi anni aggiungono gli esperti. Rosavtodor ha osservato che il costo può essere ridotto: utilizzare materiali locali e vecchio asfalto. Inoltre, le revisioni sono necessarie meno spesso, una volta ogni 24 anni.