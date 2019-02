Zakharova commenta reazione BBC a dichiarazione su video dell’attacco chimico in Siria

La Zakharova ha osservato che, dopo il commento della BBC, la produttrice Raima Dalati, che ieri aveva dichiarato su Twitter che il video girato all'ospedale di Douma dopo l'attacco chimico è una bufala, ha chiuso il suo account sui social network.

"Che fanno i paladini occidentali dei diritti e della libertà? Non hanno ancora sospettato la BBC di censura, di pressione su una giornalista? È tutto un circo", ha scritto su Facebook.

© Sputnik . Alex McNaughton La BBC commenta la dichiarazione sul video dopo l’attacco chimico a Douma

In precedenza, il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov ha ricordato che gli esperti russi avevano definito il video in questione una messa in scena fin dall'inizio.

Ieri la Dalati ha scritto su Twitter che "il video nell'ospedale di Douma è una messa in scena. Non ci sono state vittime all'ospedale". Allo stesso tempo ella ammette che "l'attacco è avvenuto; il sarin non è stato usato", aggiungendo che bisogna "aspettare le conclusioni dell'OPCW per confermare se è stato usato il cloro. Tutto il resto relativo all'attacco è stato fabbricato per gonfiarne l'effetto".

Oggi la BBC ha replicato affermando che si tratta esclusivamente dell'opinione personale della Dalati.

Secondo RT, nell'aprile dello scorso anno la Dalati aveva scritto su Twitter che il video realizzato nell'ospedale di Douma dopo l'attacco chimico era una bufala. Tuttavia il tweet in seguito è stato cancellato.

© Sputnik . Maksim Blinov Ministero Esteri commenta parole produttore BBC su messa in scena a Douma

In precedenza, Hassan Diab, 11 anni, ha raccontato a Sputnik di aver partecipato alle riprese di un video organizzate presso l'ospedale di Douma in cambio di un pacco di biscotti. Altri residenti a Douma, intervistati da Sputnik, hanno detto che non sapeva nulla a proposito di un attacco chimico in città, aggiungendo che non avevano sentito parlare di nessuno che soffrisse degli effetti di sostanze tossiche.In precedenza, l'Occidente ha accusato Damasco di aver condotto un attacco chimico nella città di Douma, nella ghuta orientale. Come prova, l'organizzazione White Helmets ha presentato un video che mostra il personale medico dell'ospedale locale intento a soccorrere diverse persone dagli effetti delle sostanze tossiche.

Il ministero degli esteri russo ha dichiarato che lo scopo delle accuse dell'impiego di sostanze tossiche da parte delle truppe siriane è quello di proteggere i terroristi, e giustificare eventuali attacchi dall'esterno. Allo stesso tempo, il 13 marzo, lo stato maggiore delle forze armate russe ha riferito che i ribelli stavano preparando delle provocazione nella ghuta orientale, fingendo l'uso di armi chimiche.