La pubblicazione afferma che il 12 febbraio si è tenuta una riunione a Potsdam, a cui hanno preso parte gli esponenti dell'Ufficio federale per la protezione della Costituzione e i rappresentanti degli stati federali.Tema della discussione è la possibile influenza della Russia sulle elezioni al Parlamento europeo di maggio, così come sulle elezioni parlamentari in tre stati federali — Brandeburgo, Turingia e Sassonia — previste per l'autunno.

Per raccogliere le informazioni necessarie, si è deciso di creare una task force guidata dai rappresentanti di questi tre lander e di quelli nazionali.Altro punto vagliato durante la riunione è il legame tra il partito "Alternativa per la Germania" e la Russia. Particolare attenzione è stata dedicata al viaggio in Russia, nel 2017, dell'ex co-presidente del partito, Frauke Petri, con il marito Marcus Pretzell e un altro membro del partito, Julian Flac. Tutti i costi di questa trasferta — circa 25.000 euro — sarebbero stati sostenuti dalla Russia.

L'intelligence tedesca non ha dubbi: "la Russia, riguardo alle prossime elezioni, farà affidamento ai media fedeli al Cremlino". Nella fattispecie RT, Sputnik, Ruptly, Redfish e Russia Beyond the Headlines.

Mosca ha sempre negato le accuse di tentare di influenzare le elezioni in diversi paesi. Tali accuse sono state definite infondate dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.