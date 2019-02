Il Venezuela risponderà in modo proporzionato a qualsiasi aggressione esterna, perché pronto a difendere "ogni millimetro del suo territorio". Lo ha dichiarato oggi il ministro degli Esteri Jorge Arreaza.

© Sputnik . Roman Makhmutov Venezuela, Mosca: Lavrov ha messo in guardia Pompeo da interferenze in affari interni

"Dovrebbero ricordare che il Venezuela è uno stato sovrano, che proteggeremo ogni millimetro del territorio del nostro paese: a terra, in mare e in aria… La nostra risposta in ogni situazione sarà proporzionata e adeguata al tipo di aggressione che verrà usata contro il nostro paese", ha detto Arreaza.

Il messaggio del ministro venezuelano è stato trasmesso sul sito web delle Nazioni Unite.