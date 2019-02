Siria, Putin: ritiro truppe Usa sarebbe un passo positivo

© Sputnik . Alexey Kudenko Siria, Putin: tolleranza zero per i terroristi nella provincia di Idlib

Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in seguito al vertice in formato Astana sulla Siria. Putin, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il presidente iraniano Hassan Rouhani si sono incontrati all'inizio della giornata nella località russa del Mar Nero di Sochi per discutere l'attuazione degli accordi di Astana sul processo di pace in Siria.

"Durante i colloqui, le parti hanno discusso di come i piani annunciati dagli Stati Uniti di ritirare le truppe americane dalle regioni nord-orientali del paese incideranno sull'ulteriore sviluppo della situazione in Siria. A nostro parere, l'attuazione di tali misure sarebbe un passo positivo, aiuterebbe a stabilizzare la situazione in questa regione della Siria, dove alla fine il controllo del governo legittimo deve essere ripristinato", ha detto Putin in una conferenza stampa congiunta.

Il presidente russo ha espresso la speranza che il ritiro delle truppe statunitensi dalla Siria avvenga effettivamente.