Shoigu: la Russia ha fatto di tutto per salvare il trattato INF

"Sulla questione il nostro comandante supremo è stato esaustivo; è difficile aggiungere altro. Abbiamo fatto di tutto per salvare questo accordo, eravamo assolutamente aperti. Abbiamo mostrato tutto quello che stavamo facendo, ma non abbiamo ricevuto risposte. Alla fine siamo stati costretti a rispondere di conseguenza", ha detto Shoigu.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato in precedenza che Washington avvierà la procedura per uscire dal Trattato INF con la Russia il 2 febbraio. Il presidente russo Vladimir Putin, il 2 febbraio, ha affermato che la Russia risponderà in modo speculare alla decisione degli Stati Uniti, ritirandosi anch'essa dall'accordo. Putin, sottolineando che la Russia non avvierà nessuna corsa agli armamenti, ha spiegato che tutte le proposte di disarmo rimangono sul tavolo, ma non sarà avviato nessun negoziato su questo tema.