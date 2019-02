Siria, Putin: tolleranza zero per i terroristi nella provincia di Idlib

La presenza di terroristi nell'area di Idlib non può essere tollerata, è necessario intraprendere misure per sradicarli. Lo ha dichiarato oggi il presidente russo Vladimir Putin durante il vertice di Sochi con i suoi omologhi di Iran e Turchia, Hassan Rouhani e Recep Tayyip Erdogan.

"Dobbiamo anche essere d'accordo su come garantire la definitiva distensione a Idlib. La provincia può sostenere la cessazione delle ostilità, ma questo non significa che dobbiamo tollerare la presenza di gruppi terroristici nell'area di Idlib. Pertanto, propongo di prendere in considerazione specifiche misure pratiche, che Russia, Turchia e Iran possono intraprendere per distruggere completamente il focolaio terroristico", ha detto Putin.

I presidenti di Russia, Iran e Turchia hanno aperto a Sochi il quarto vertice per la risoluzione della situazione in Siria.