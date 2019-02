Svizzera pagherà $50.000 a degli hacker per violare il sistema di voto elettronico

La Svizzera è in attesa di hacker, anche dalla Russia, per testare il suo sistema di voto elettronico. I pirati informatici che avranno successo nell’impresa riceveranno circa 50.000 dollari dal governo svizzero.

Come ha riferito a Sputnik il rappresentante ufficiale della Cancelleria federale svizzera René Lenzin, è necessario uno stress test per l'hacking del sistema di voto elettronico al fine di verificarne ulteriormente la sicurezza.

Il sistema di votazione elettronica in modalità test è stato utilizzato dal 2004. Oggi è utilizzato in 10 cantoni su 26. Tuttavia, per l'implementazione ufficiale, il programma deve ricevere un certificato di sicurezza e viene divulgato il suo codice di base. Allo stato attuale, una società separata è impegnata a testare gli hack del sistema.

"Il test di hacking pubblico porterà ulteriori vantaggi, dal momento che un gran numero di persone testerà la sicurezza del sistema", ha detto Lenzin.

Attualmente, oltre 1770 partecipanti si sono registrati sul sito www.onlinevote-pit.ch. Secondo le informazioni dichiarate, il maggior numero di hacker proviene dalla Svizzera (27,41%), seguita dalla Francia (14,95%) e dagli Stati Uniti (quasi il 6%). Rappresentanti di Gran Bretagna, Germania, India, Polonia, Ucraina, Turchia, Brasile e un certo numero di altri paesi vogliono anche tentare di violare il sistema di voto. Nelle statistiche pubblicate, non indica se ci sono rappresentanti russi tra i pirati elettronici, ma non ci sono restrizioni speciali per loro.

"Il test pubblico è aperto a tutte le persone di tutti i paesi", ha detto Lenzin sulla questione se gli hacker russi stiano aspettando di agire in Svizzera.

Come ha spiegato il rappresentante dell'ufficio, durante il test, gli hacker potrebbero provare a manipolare i voti, a disabilitare o eludere il sistema di sicurezza e protezione dei dati dell'utente. La ricompensa maggiore di 50.000 franchi (circa 50.000 dollari) sarà ricevuta da colui che sarà in grado di cambiare impercettibilmente i risultati del voto. La violazione della segretezza del voto verrà pagata 10.000 franchi e la violazione delle urne elettroniche circa 5000.

Il test pubblico si terrà dal 25 febbraio al 24 marzo. Sia i singoli hacker che i gruppi organizzati possono prenderne parte, ma ogni partecipante dovrà registrarsi separatamente. È richiesta la registrazione per il test. Come ha spiegato Lenzin, le persone non possono rivelare il loro vero nome, ma è necessario specificare un nickname, un indirizzo e-mail e il paese di provenienza. In seguito ai risultati dell'hacking, il rapporto verrà pubblicato.

"Il sistema che verrà violato non viene utilizzato oggi, se le autorità cantonali vogliono usarlo dopo il test, dovrebbero analizzare la possibilità di riscriverlo, ma potranno usarlo solo con il permesso delle autorità della Confederazione In Svizzera, il sistema di voto elettronico può essere utilizzato solo se soddisfa i criteri chiari per la legislazione federale", ha aggiunto Lenzin.