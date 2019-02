Venezuela: funzionario definisce cambio manager PDVSA parte del colpo di stato

Come è noto in precedenza, Luis Palacios, Edgar Rincón, Luis Urdaneta, Angel Olmetta, Andres Padilla e Rick Esser sono diventati i nuovi membri del Consiglio di amministrazione di Citgo. Inoltre, sono stati nominati come membri del consiglio di amministrazione della stessa PDVSA Simon Antunes, Gustavo Velasquez, Carlos José Balsa, Ricardo Prada e David Smolyanski.

"Non possiamo vedere questo evento fuori dal contesto del colpo di stato che gli Stati Uniti stanno cercando di realizzare attraverso il leader dell'opposizione Juan Guaido, che si è autoproclamato presidente consentendo a Washington d'imporre un governo alternativo al Venezuela", ha commentato il funzionario.

Paravisini, che è un autorevole esperto nel campo della politica energetica del Venezuela, ritiene che la decisione dell'Assemblea nazionale (parlamento) sia in gran parte "propaganda". Quindi, secondo lui, l'Assemblea nazionale "sta cercando di mostrare al mondo intero che Juan Guaido è il capo del paese".

"Le decisioni prese da questa persona hanno conseguenze solo agli occhi della stampa mondiale: l'opposizione non sta cercando di stabilire un contatto con i cittadini attraverso le sue azioni, ma sta agitando la situazione internazionale", ha detto la fonte dell'agenzia.