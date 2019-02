Esperto americano propone di ripetere crisi di Cuba

Ha detto che le perdite del Venezuela dovute alla compagnia PDVSA ammontano a circa $20 miliardi, e che ora gli Stati Uniti dovrebbero organizzare un blocco navale completo del paese per impedire alla Russia di salvare il presidente venezuelano Nicolas Maduro.

Casa Bianca critica gli aiuti promessi da Maduro a Cuba

"Se siamo seri, c'è solo un posto in cui possiamo scontrarci con la Russia, ovvero le acque internazionali. Dovremmo pensare a ripetere la crisi dei Caraibi del 1962. Cioè, non si tratta solo di sanzioni contro le banche, ma anche un vero blocco fisico: piazziamo le nostre navi al largo delle coste del Venezuela e diciamo: niente può entrare niente può uscire. Vedremo chi sbatte le palpebre prima questa volta", ha detto Laskin.

Inoltre, ha aggiunto che la situazione in Venezuela gli ricorda un "gioco di scacchi geopolitico", in cui gli Stati Uniti privano il Venezuela di risorse finanziarie per rovesciare Maduro, e la Russia interviene e "colma i buchi di denaro".

Laskin si è anche lamentato del fatto che la Russia non presta attenzione alle sanzioni statunitensi imposte al Venezuela. Secondo lui, queste sanzioni proibiscono alle banche di altri paesi di condurre transazioni con il Venezuela, altrimenti saranno bandite per sempre dal giro di affari negli Stati Uniti.

"Stamattina apprendiamo che i russi hanno istituito una banca speciale che sarà invulnerabile a queste sanzioni, supponiamo di imporre sanzioni contro di loro e dire:" La nuova banca russa, non puoi fare affari con gli Stati Uniti! ", Diranno:" Non ci interessa, siete comunque un nemico!" ha detto l'esperto.